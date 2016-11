Inmitten des VDE Kongresses werden am 8. November 2016 die ersten Ergebnisse des "Future Meeting Space"-Forschungsprojekts im Mannheimer Rosengarten präsentiert. Hinter dem Projekt stehen das German Convention Bureau und der Europäische Verband der Veranstaltungscentren gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO).



Bastian Fiedler, m:con-Geschäftsleitung, und Sieer Angar, Königsweg GmbH, werden zusätzlich einen Einblick in die praktische Anwendung der Ergebnisse geben. Der Innovationsverbund „Future Meeting Space“ lädt mit allen beteiligten Partnern zur Präsentation der ersten Resultate dieser Studie ein. Besucher erhalten vor Ort einen exklusiven Einblick in den VDE Kongress und können sich im Anschluss an die Präsentation zudem am Zukunftsforum beteiligen. Die Veranstaltung beginnt um 12.40 Uhr, es präsentieren Anke Pruust, Director of Marketing des GCB und Dr. Stefan Rief, Leitung Competence Center Workspace Innovation, Fraunhofer IAO, moderiert durch Dr. Christian Groß, Leiter Konferenz Services VDE. Unter dem Zukunftsthema „Das Internet der Dinge“ befasst sich der VDE-Kongress mit den beiden Ebenen "Anwendungen und Technologien". Es sollen diesbezügliche Lösungen, Ideen und Chancen für Deutschland herausgearbeitet werden. (wew)





https://online-registration.vde.com



http://vde-kongress.de