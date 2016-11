Die Jahrestagung der Fraunhofer Gesellschaft, konzipiert und inszeniert von Onliveline und (hier) im Video zu sehen Büro für Konzeption und Inszenierung, wurde mit dem "ADC of Europe Award" in Gold ausgezeichnet. Nur Projekte, welche die Hürde der nationalen ADC–Wettbewerbe genommen haben, dürfen dabei überhaupt antreten.

In der fünfundzwanzigjährigen Geschichte sei dies bei Live-Kommunikationsprojekten äußerst selten der Fall gewesen laut Onliveline. "Deshalb sind wir besonders stolz einen ADCE-Award in Gold für einen Corporate Event erhalten zu haben", so Petra Lammers von Onliveline.

Der prämierte Event ist eine Ehrungsveranstaltung visionärer Erfindungen, präsentiert vor 700 Gästen aus Forschung und Wirtschaft. Das Motto „Licht gestaltet“ war nicht nur Thema, sondern auch künstlerisches Element der Inszenierung. Lampen waren die einzigen Darsteller der Inszenierung, so Onlinelive. "Wie ein Orchester besetzten 45 Sharpie-Movinglights die Bühne. Jede Bewegung wurde vertont. Jeder Lichtbeam hatte einen Sound. So erzählten die Lampen die Geschichte." Sie traten in Interaktion mit dem Orchester, um GEschichten mit Betug zu FRaunhofer zu erzählen. (wew)

www.adceurope.org/awards/detail/id/4614