Die erste re:publica in Dublin ist erfolgreich zu Ende gegangen. Mehr als 200 Besucher aus Irland und Deutschland diskutierten am 20. Oktober über aktuelle Themen der digitalen Gesellschaft. Auf verschiedenen Bühnen in drei ungewöhnlichen Locations fanden Vorträge und Diskussionen zu Überwachung, Datenschutz, Hatespeech oder FinTech statt.



Gemeinsam mit den Teilnehmern diskutierten 33 SpeakerInnen aus Irland, Deutschland und anderen Nationen. „Die erste re:publica im Ausland hat sich fast wie die erste re:publica in Berlin angefühlt“; sagtE Andreas Gebhard, einer der Gründer und Geschäftsführer der re:publica. „Es gab viel Raum für Diskussionen und einen großartigen Austausch mit der irischen Digital-Community.“ In Dublin präsentierten die Gründer der re:publica auch ihr Motto für 2017: "Love out Loud – LoL!" Zuletzt war das Thema Hatespeech besonders stark vertreten. Jetzt geht es darum, sich stärker den positiven Stimmen zu widmen und den Fokus auf Projekte und Menschen zu legen, die konstruktiv, offen und tolerant auf die Probleme der Gesellschaft reagieren, heißt es seitens der Veranstalter. Die re:publica ist das Sprachrohr der Community und setzt darum die #rp17 unter das Motto: Love Out Loud [LoL] re:publica präsentiert das Wissenschaftsjahr 2016*17 – Meere und Ozeane (www.wissenschaftsjahr.de) als einen ihrer Hauptpartner. startet am 1. November 2016 der „Call for Participation“, an dem sich Interessierte aus allen gesellschaftlichen Bereichen und nicht zuletzt die Partner des Wissenschaftsjahres beteiligen können. Das Ziel: Mit Diskussionen, Installationen und praktischen Workshops die vielen Facetten des Ozeans und der Meeresforschung neu zu sehen und begreiflich zu machen.



www.re-publica.lol/17

Daten und Fakten re:publica Dublin

• Teilnehmer: 200

• 3 Bühnen

• 20 Sessions und Workshops

• 20 JournalistInnen aus Irland und Deutschland

Speaker: • 33 (18 männlich, 15 weiblich)

• Aus Deutschland: 9

• Aus Irland: 17

• Aus anderen Ländern: 7

• Neu dabei als SpeakerInnen: 23

• Waren schon mal SpeakerInnen auf einer re:publica: 10

• Ältester Speaker: Internetpionier Dennis Jennings





www.facebook.com/republica