Wien ist die erste Destination in Europa – und nach Singapur die zweite weltweit – die ein Agreement mit Maritz Global Events geschlossen hat. Mit diesem Abkommen, das von Januar 2017 bis Dezember 2018 läuft, wird die bereits seit Jahren erfolgreiche Kooperation der beiden Organisationen auf eine neue Stufe gestellt.



Das Vienna Convention Bureau hat künftig die Möglichkeit, gemeinsam mit Vertretern des Austria Center Vienna, der Hofburg Vienna und der Messe Wien Exhibition & Congress Center die Vorzüge der Tagungsdestination Wien auf verschiedenen Veranstaltungen von Maritz Global Events vorzustellen. Ebenso werden die rund 1.500 Angestellten des Unternehmens mittels exklusiver Destinations-Präsentationen an den vier US-Standorten live und per Webinar über Wien informiert. Christian Mutschlechner, Leiter des Vienna Convention Bureau: "Wir heben unsere bisherige Geschäftsbeziehung mit Maritz Global Events auf eine neue, partnerschaftliche Ebene." Maritz Travel und Experient, zwei der drei Sparten von Maritz Global Events, konzipieren und realisieren für mehrere HundertKunden das ganze Spektrum an Veranstaltungen – von Incentives und Fimenveranstaltungen über Ausstellungen, Sport-Events und Veranstaltungen für öffentliche Auftraggeber bis hin zu internationalen Kongressen. (wew)



www.vienna.convention.at



www.maritzglobalevents.com