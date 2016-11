Besucher von Tagungen und Messen in Bielefeld generieren jedes Jahr Millionenumsätze. Für ihr besonderes Engagement für den Tagungsstandort Bielefeld hat das Branchennetzwerk "Bielefeld Convention" jetzt zwei Institutionen gewürdigt: Die Fachhochschule Bielefeld und die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld wurden als Bielefelder Kongressbotschafter 2016 ausgezeichnet. Dieser Doppel-Titel wurde das zweite Mal nach 2015 vergeben.



Im Rahmen des Branchentreffs "MeinEVENT Bielefeld" im Bielefelder Hof nahmen Professor Robert Paulmann vom Fachbereich Gestaltung der Fachhochschule sowie Thomas Niehoff als Hauptgeschäftsführer der IHK die Auszeichnung entgegen. Die Fachhochschule richtet unter anderem jedes Jahr die "CXI Konferenz" in Bielefeld aus, die mit mehr als 700 Besuchern zu den größten Corporate- und Brand-Identity-Konferenzen in Europa zählt. Die Industrie- und Handelskammer war zuletzt Gastgeber beim 9. IHK-Außenwirtschaftstag NRW, der rund 1.000 Teilnehmer in die Stadthalle Bielefeld führte. Das Kongressbüro von Bielefeld Marketing fungiert als zentraler Ansprech- und Servicepartner in allen Fragen rund um Tagungen und Kongresse. (wew)

www.bielefeld-convention.de