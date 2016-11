Drei Viertel der in einer repräsentativen Studie von Xing Events befragten 2.500 Eventveranstalter konnten durch den Einsatz von digitalen Technologien eine Optimierung Ihrer Prozesse, vor allem in der Eventvorbereitung, feststellen.



Dieses Resultat deckt sich mit Stimmen von 2.100 in dieser Untersuchung ebenfalls befragten Teilnehmer, die durch mehr Event-Informationen, Networking-Möglichkeiten und Online-Ticketing die meisten Vorteile in der Eventvorbereitung sehen. Das sind zwei der zentralen Ergebnisse einer Studie über die digitale Transformation in der Eventbranche, die Xing Events veröffentlicht hat.

Beim Thema Ticketing gingen die Antworten zwischen Veranstalter und Teilnehmern, also Anbietern und Nachfragern, stark auseinander. Knapp die Hälfte der befragten Veranstalter setzt zwar Online-Ticketing ein, sieht dies aber nicht als Schwerpunkt. Knapp 90% aller Teilnehmer möchte aber nicht mehr auf diese digitale Lösung verzichten. 75 % der Veranstalter konnten diese Ziele mithilfe digitaler Lösungen erreichen. Drei Viertel der Veranstalter wollen ihre digitalen Eventmanagement-Lösungen in Zukunft weiter ausbauen. Auch die Teilnehmer stellen eine Optimierung fest und wollen zu 81 % nicht mehr auf digitale Angebote verzichten. (wew)



Tipps zur effektiven Nutzung von digitalen Technologien enthalten die Studienergebnisse, die hier kostenlos zum Download bereitstehen, als Extra. http://bit.ly/report_2016_de

www.xing-events.com