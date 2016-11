Eine gegenwärtige Phase politischer und wirtschaftlicher Verunsicherung von Unternehmen und Managern konstatiert Rodolfo Elizondo, Vice President und Head of Global Business Consulting bei American Express Global Business Travel (GBT).



Der Wertverlust des britischen Pfunds nach der Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen (Brexit), hatte kurzfristig zur Folge, dass Reisen aus Großbritannien heraus teurer wurden. Die mittel- bis langfristigen Auswirkungen des Brexit auf Geschäftsreisen lassen sich nicht abschätzen, bis die britische Regierung Verhandlungen mit der EU aufnimmt, was für das zweite Quartal 2017 erwartet wird.

Nach einem uneinheitlichen Jahr 2016 mit insgesamt lediglich begrenzten Preissteigerungen zeichnen sich für 2017 ähnlich gedämpfte Aussichten ab: Der Global Business Travel Forecast 2017 von American Express Global Business Travel (GBT) prognostiziert weltweit gleichbleibende bis moderat höhere Tarife für Flug, Hotel und Bahnen, Mietwagen und Taxis.

Da die Niedrigpreis-Airlines ihren aggressiven Expansionskurs 2017 fortsetzen wollen, werden die Flugpreise auf dem Niveau von 2016 bleiben.In den europäischen Ländern mit starkem Nachfragewachstum, wie Irland oder Russland, werden die Preissteigerungen vermutlich vergleichbar stabil ausfallen. Im Gegensatz dazu wird die starke Nachfrage, die Dubai und Abu Dhabi registrieren, vor dem Hintergrund der erheblichen Bautätigkeit in dieser Region wahrscheinlich nur zu geringen Preissteigerungen führen.