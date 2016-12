Der Amoklauf von München am 22. Juli 2016, Tatort war hier das Einkaufszentrum "OEZ", hat Veranstaltern gezeigt, dass ihr Gelände gar nicht unbedingt direkt betroffen sein muss von Terror- oder Gewaltakten, aber trotzdem evakuiert werden muss. Dies war beim Tollwood-Sommerfestival im Münchner Olympiapark am 22. Juli der Fall wegen der räumlichen Nähe zum Tatort Olympia-Einkaufszentrum. Ein von den Behörden ausgelöster Terroralarm führte zudem zur Einstellung des gesamten öffentlichen Nahverkehrs in München und der Räumung des Hauptbahnhofs. Lesen Sie dazu auch unseren Bericht "Branche bereitet sich auf Terror-Ernstfall vor" in der neu erschienenen Ausgabe der tw tagungswirtschaft ab Seite 28.



Über die Herausforderungen für die Veranstalter, insbesondere auch ausgelöst durch Live-Diskussionen im Internet vor und während der Evakuierung des Gelände, hat die tw/tz-Redaktion (Interviewer: Frank Wewoda) mit Christiane Stenzel gesprochen, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Tollwood GmbH, München als Veranstalterin des Tollwood-Sommerfestivals.



tw/tz: Wie lange dauerte es von der ersten Nachricht über den Amoklauf bis zum vorzeitigen Abbruch des Festivals?

Christiane Stenzel, Tollwood-Festival: Kurz nach der Schießerei im OEZ erfuhren wir durch verschiedene News-Ticker und die Polizei von den Ereignissen. Zwischen 19 und 20 Uhr haben wir angefangen das Gelände zu räumen: Zuerst wurden die Stände geschlossen und das Publikum gebeten, den Platz möglichst Richtung Osten zu verlassen, immer mit dem Hinweis, dass der MVV nicht mehr fährt. Dann wurden das Andechser Zelt und die ausverkaufte Musik-Arena ab cirka 21:30 Uhr geleert. Gegen 22 Uhr war das Festivalgelände geräumt.



Wie hat die Veranstaltungsleitung diese Zeitspanne erlebt, welche Entscheidungen waren von ihr gefordert?

Von der Veranstaltungsleitung wurde gefordert sich über die unübersichtliche Nachrichtenlage einen Überblick zu verschaffen und daraus Entscheidungen abzuleiten. Die Veranstaltungsleitung stand die gesamte Zeit über mit den Behörden in Kontakt und hat die Räumung des Festivalgeländes in Absprache mit diesen getroffen.



Haben Sie Anfragen anderer Veranstalter aus In- und Ausland erreicht zu den Vorkommnissen, welche Fragen wurden dabei an die Veranstaltungsleitung gerichtet?

Nein, wir haben hier bislang keinerlei Anfragen erhalten.



Welche Leitlinien galten für die Moderation der Diskussionen in Echtzeit auf Ihrer Facebookseite – und was waren die wichtigsten Erkenntnisse daraus?

In den sozialen Netzwerken haben wir erst spät reagiert. Wir haben gelernt, dass wir für den Krisenfall einfach ein Social Media-Team haben müssen.



Was sind die Lessons Learned aus Organisationssicht zu den Umständen, unter denen das Tollwood-Festival 2016 vorzeitig beendet wurde?

Wie gesagt: In den sozialen Netzwerken sollte man schnell reagieren – hier braucht man einen Verantwortlichen und ein Team, das sich rasch kümmert. Im Krisenfall sollte außerdem die Verfügbarkeit der Website sichergestellt sein, unsere Homepage ist aufgrund der unzähligen Aufrufe an diesem Abend kurzzeitig nicht mehr erreichbar gewesen. Man sollte sich vor Augen halten, dass auch Vorkommnisse, die nicht auf dem Gelände stattfinden, gravierende Auswirkungen haben können auf den Festivalbetrieb.



Haben Sie ein offizielles Statement veröffentlicht zu den Vorkommnissen und wie lautete es?

Der Pressetext und das Wording auf der Homepage bezüglich des vorzeitigen Endes des Festivals:

Angesichts des furchtbaren Anschlags im Olympiaeinkaufszentrum wird Tollwood aus Pietätsgründen heute und morgen geschlossen bleiben. Damit endet das Tollwood Sommerfestival 2016. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Interview: Frank Wewoda



www.tollwood.de