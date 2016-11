Die MCI Academy war zu Gast in Düsseldorf und stellte Ergebnisse des Forschungsprojekts „Future Meeting Space“ vor. Am 26. Oktober haben sich 50 Teilnehmer der deutschen Verbandsbranche zu diesem Praxisworkshop im Congress Center Düsseldorf (CCD) getroffen. Gemeinsam mit Referenten und Branchenexperten diskutierten sie die Zukunft von Kongressen.



Tilman Naujoks vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft skizzierte als Vertreter des Forschungsprojekts „Future Meeting Space“ zukünftige Anforderungen an organisatorische, technologische und räumliche Kongress-Infrastrukturen. Darüber hinaus standen steuerliche und vertragliche Aspekte bei der Planung und Durchführung von Verbandskongressen sowie die korrekte Berücksichtigung der Compliance-Richtlinien auf dem Programm. „Die MCI Academy hat interessante Impulse gesetzt und sich hervorragend in das Engagement der Düsseldorf Congress Sport & Event für Zukunftsthemen eingefügt", sagte Hilmar Guckert, Geschäftsführung von Düsseldorf Congress Sport & Event. „Die lebhaften Diskussionen des Workshops haben gezeigt, dass die aktuellen Veränderungen und die damit verbundenen Auswirkungen auf Verbände mit ihren Veranstaltungen ein immer wichtiger werdendes Anliegen sind“, so Gunda Stickan, Geschäftsführerin von MCI Deutschland. Düsseldorf Congress Sport & Event unterstützte den Workshop des PCO als regionaler Partner und stellte den Vertretern von Verbänden auch das Neubau-Projekt „New Meeting Dimensions“ vor. Bis 2019 entsteht eine neue Halle 1 der Messe Düsseldorf mit einer Fläche von 12.000 Quadratmetern und einer Kapazität für rund 10.000 Persone; das CCD erhält ein neues Entree und Gesicht. (wew)

