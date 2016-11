Am 17. November 2016 vergab der Kommunikationsverband FAMAB in Ludwigsburg für 35 Projekte in 19 Kategorien einen „FAMAB AWARD“. „Get inspired!“ war das Motto der Preisverleihung, deren Konzept und Umsetzung dem Team von White Label Events oblag.

Neben einer Plattform für Networking bot die neue Location Forum am Schlosspark 1.200 Besuchern einen Raum der Inspiration. Weitere wertvolle Impulse gab die Kooperation mit dem Kongress "Raumwelten – Plattform für Szenografie, Architektur und Medien" vom 17. bis 19. November im Raumwelten Pavillon „Lichtwolke“. Unter den 35 Gewinnern des FAMAB Awards sind für “ARCHITECTURE I Best Stand Design I Gold”: Mercedes-Benz IAA 2015, Einreicher | Atelier Markgraph / jangled nerves; “ARCHITECTURE I Best Stand Inspiration I Gold”: Audi auf der IAA 2015, Einreicher Schmidhuber / Mutabor; „EVENT I Best Corporate Event I Gold”: Mission Astra, Einreicher Uniplan GmbH & Co. KG; „EVENT I Best Charity-/Social-/Cultural-Event I Gold”: Ehrenrunde (Fußball-Bund e.V.), Einreicher: Jung von Matt AG; „EVENT I Best Ambient-, Guerilla- & Buzz-Event I Gold”: Eröffnungskampagne IKEA Kaiserslautern 2015, Einreicher: Initialwerk GmbH. Hier geht es zur Liste der Gewinner. Drei Jahre nach dem Relaunch der Award-Kategorien werden diese für nächstes Jahr optimiert. Die FAMAB Award-Preisverleihung 2017 wird am 23. November erneut im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg stattfinden. (wün)



www.famab.de