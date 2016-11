Vom 16. bis 18. Mai 2017 findet die Messe IMEX in Frankfurt statt. Für die deutschsprachigen Seminare „powered by GCB“ werden ab sofort Referenten gesucht, um zu aktuelle Themen der Tagungs- und Kongressbranche zu sprechen.



Besucher der Fachmesse profitieren von einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm, an dessen deutschsprachigen Angeboten das German Convention Bureau (GCB) beteiligt. Bis 16. Januar 2017 können sich Experten zu den Themen Nachhaltigkeit, Innovation sowie Branchenkompetenz als Referent bewerben. Für den Auftritt auf der IMEX bieten sich verschiedene Formate an. Neben klassischen Vorträgen, zum Beispiel im „Communication Cube“ des GCB am Deutschlandstand, gibt es auch kleine „Campfire“-Diskussionen im intimen Rahmen sowie „Hot Topic Tables“, an denen sich die Teilnehmer in kleinen Gruppen über aktuelle Themen austauschen können. Branchenrelevante Forschungsergebnisse werden im „Research Pod“ präsentiert. Interessierte können sich als Referenten für das deutschsprachige Weiterbildungsprogramm „powered by GCB“ über ein Formular auf der IMEX-Website bewerben. „Als strategischer Partner der IMEX nutzt das GCB die Möglichkeit, mit dem deutschsprachigen Seminarprogramm wichtige Impulse für die deutsche Tagungs- und Kongressbranche zu setzen. Die Beschäftigung mit aktuellen Themen im Rahmen dieser weltweiten Leitmesse trägt zur positiven Weiterentwicklung der Branche bei ", sagt GCB-Geschäftsführer Matthias Schultze. Zur IMEX kommen rund 3.500 Aussteller und 9.000 Fachbesucher in die Halle 8 der Messe Frankfurt. (wün)



www.imex-frankfurt.de