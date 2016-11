Kongresse und Tagungen zeichnen sich als vielseitiges und zukunftsträchtiges Wirtschaftssegment in Österreich aus. Der aktuelle „Meeting Industry Report Austria“ (mira) zeigt: Die Anzahl der Kongresse ist österreichweit seit 2011 um 48 Prozent gestiegen.



Geschäftlich orientierte Veranstaltungen wie Firmentagungen nahmen sogar um 54 Prozent zu, Seminare um acht. Dieses Ergebnis bestätigt Österreich als wichtigen Wissensstandort mit über 18.000 Fach- und Fortbildungsveranstaltungen im Jahr. „Tagungen und Kongresse unterstützen Österreich als Treiber für Innovationen und Forschungen. Sie fungieren als Brücke zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit und tragen wesentlich zur Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene sowie Bildung von Know-how bei“, erklärt Christian Mutschlechner, Präsident des Austrian Convention Bureaus (ACB). Entsprechend hat sich das Segment der Tagungen und Kongresse entwickelt. Vor allem die Gruppe 10 bis 100 Teilnehmer hat stark aufgeholt und macht über 60 Prozent aus. Als wichtigste Nächtigungsbringer generierten Kongresse 2015 knapp 74 Prozent der rund 3,1 Mio. Tagungsübernachtungen. Österreich profiliert sich als Kongressstandort mit Servicequalität, Innovationskraft und Vielfalt. „Das Spektrum an möglichen Veranstaltungsorten reicht von modernen sowie historischen Kongresszentren über Tagungshotels bis hin zu Universitäten, Palais und Museen“, sagt ACB-Geschäftsführerin Michaela Schedlbauer-Zippusch. Einen Ausblick über künftige Veranstaltungen in Österreich gibt der österreichische Kongresskalender auf der ACB-Website. (wün)



www.acb.at