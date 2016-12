Die Rezidor Hotel Group und die Economy-Design Hotelgruppe prizeotel werden Anfang 2019 ein Hotel in Erfurt eröffnen. Für Marco Nussbaum, CEO von prizeotel, ist Thüringens Hauptstadt der sechste Standort.



Das prizeotel Erfurt-City wird 208 Zimmern haben und das erste Projekt im neuen Stadtquartier „ICE-City” in Anbindung zum Erfurter Hauptbahnhof sein. Die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) entwickelt das neue Stadtquartier „ICE-City”, das in im Zusammenhang mit der Realisierung des ICE-Knotens Thüringen steht: Ab Dezember 2017 kreuzen sich in Erfurt die ICE-Strecken Berlin-München und Frankfurt-Dresden und verkürzen die Fahrtzeiten nach Berlin (rund 1:40 Stunden) und München (rund 2:30 Stunden). „Das Hotel stellt den ersten ‚Baustein‘ für die Entwicklung der ICE-City dar“, sagte LEG-Geschäftsführer Frank Krätzschmar. „Das neue Stadtquartier wird künftig ein bevorzugter Ort für Tagungen und Konferenzen sein. Dazu benötigen wir Hotelkapazitäten und ich freue mich, dass wir mit prizeotel einen so attraktiven Hotelpartner gefunden haben.“ Das Hotelgrundstück erwarb die May & Co. Unternehmensgruppe von der LEG Thüringen und plant bis Jahresende den Bauantrag einzureichen. Die Gesamtinvestition für das Hotel beläuft sich auf rund 16 Mio. Euro. Die Rezidor Hotel Group ist bereits mit einem Radisson Blu Hotel in der Erfurter Altstadt präsent. „Dieses weitere gemeinsame Projekt zeigt, wie erfolgreich und fokussiert die Zusammenarbeit beider Partner verläuft. Bereits zwei Hotels in nur sechs Monaten nach Vertragsabschluss zu realisieren, unterstreicht den Erfolg des Joint Ventures eindeutig“, erklärt Marco Nussbaum. Die Rezidor Hotel Group hält 49 Prozent an der deutschen Economy-Design Hotelkette. (wün)



www.prizeotel.com