Vok Dams China wurde von Volkswagen als Leadagentur mit der Eröffnungsveranstaltung des neuen Flagship-Stores in Peking beauftragt. Das Junbaojie Volkswagen Indigo Center bietet seinen Kunden das gesamte Produktportfolio der Marke Volkswagen und wird Vorbildfunktion für den zukünftigen Markenauftritt übernehmen.



Erstmals kann der Kunde alle in China angebotenen Volkswagen-Modelle an einem Ort besichtigen. Die Eröffnungsveranstaltung diente als Auftakt zur Eröffnung des für 2017 geplanten Volkswagen Experience Centers. Als erstes Markenzentrum außerhalb Deutschlands wird das Volkswagen Experience Centre Beijing zum Epizentrum des Markenerlebnisses Volkswagen in China und der Region werden. Über 200 Gäste, darunter Top-Führungskräfte von Volkswagen China und Regierungsvertreter aus Peking erlebten eine faszinierende Eröffnungs-Veranstaltung. „Wir sind begeistert, dass unser langjähriger Kunde Volkswagen China uns für ein Ereignis mit so hoher strategischer Bedeutung für die Marke beauftragt hat“, sagte Katja Sassi-Bucsit, General Manager Vok Dams China. (wew)

