Die Veranstalter der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik hat Lübeck zu seinen Kongressbotschaftern ernannt. Die 27. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik (GfH) hatte im März 2016 in Lübeck stattgefunden.



Mit 800 Teilnehmern aus sieben Ländern, einem international besetzten Kongresskomitee und hochrangigen Keynote-Speakern hat der Kongress eine weitreichende Außenwirkung, verleiht der Universität zu Lübeck und der Hansestadt Lübeck als Kongressdestination Strahlkraft über die Grenzen hinaus und unterstreicht gleichermaßen die Bedeutung hiesiger Forschung für den Wissenschaftsstandort Lübeck. Neben den 800 Teilnehmern waren 100 Vertreter der Industrie an dem Kongress beteiligt. „Ich freue mich, dass die 27. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik in diesem Jahr die Auszeichnung erhält und damit das Engagement der Hochschulen für den Standort wertgeschätzt wird“, sagte Ilona Jarabek, Vorsitzende von „lübecKongress“, einer Public Private Partnership mit 31 Mitgliedern. Jarabek ist Geschäftsführerin Musik- und Kongresshalle Lübeck.

In einem wissenschaftlich hochkarätigen Programm wurden die aktuellsten Ergebnisse und Entwicklungen der Branche präsentiert und diskutiert. (wew)



www.luebeckongress.de