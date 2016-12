New Meeting Dimensions 2020 Neues Gesicht für CCD Congress Center Düsseldorf

CCD Congress Center Düsseldorf wird um den Neubau der Messehalle 1 erweitert, der eine Umgestaltung des Südeingangs samt Vorplatz sowie der Bau einer Tiefgarage geplant mit sich bringt. Der Entwurf stammt vom Düsseldorfer Architekturbüro SOP.



Charakteristikum des Bauprojekts ist ein 7.800 großes und 20 Meter hohes Vordach aus lichtdurchlässigem Glasfasergewebe mit LED-Beleuchtung, welches den Eingang CCD Süd, den Vorplatz und die neue, darunterliegende Tiefgarage überspannt. Die bisherigen Hallen 1 und 2 werden durch eine neue 12.000 Quadratmeter große Halle ersetzt. Das 2.100 Quadratmeter großer Foyer wird auch als Veranstaltungsfläche nutzbar sein. Im 1. Obergeschoss finden sich sechs Konferenzräume, die durch einen gläsernen Übergang niveaugleich mit dem Veranstaltungsgeschoss des CCD Congress Center Düsseldorf verbunden sind. Sie verfügen jeweils über eine Grundfläche von 200 Quadratmetern und sind durch mobile Trennwände mittig teilbar. Auf dem Vorplatz des Messeeingangs sind zusätzlich zu den Überdachungen weitere Veränderungen geplant. So entstehen zwei Übergänge in den Nordpark, wo sich Messe- und Kongressteilnehmer eine kurze Erholung im Grünen gönnen können. „Mit dem Neubau und der erhöhten Kapazität rüstet sich das CCD Congress Center Düsseldorf noch besser für die Anforderungen großer Kongresse und Firmenevents. Das hochmoderne Gebäude und die Lage an Rhein und Nordpark steigern die Aufenthaltsqualität für Veranstaltungsteilnehmer“, sagt Hilmar Guckert, Sprecher der Geschäftsführung von Düsseldorf Congress Sport & Event. (wün)



