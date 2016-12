Das Programm des FAMAB-Sustainability Summit 2017 am 2. Februar 2017 in den Dortmunder Westfalenhallen steht. Unter den Referenten für den ersten Kongress zum Thema Nachhaltigkeit in der Live-Kommunikation ist Raúl Krauthausen, Inklusions-Aktivist und Gründer der Sozialhelden.



Raúl Krauthausen vertritt die Sozialhelden-Projekte und deren Vision nach außen und wurde 2013 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Zum Thema Nachhaltigkeit sagt er: „Uns ist es wichtig, für eine vielfältige Gesellschaft zu werben. Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur, die Umwelt zu schonen, sondern auch das z.B. Menschen mit und ohne Diskriminierungserfahrung auf Augenhöhe einander begegnen. Dafür müssen auch Barrieren beseitigt und Räume des Austauschs geschaffen werden.“ Die Besucher des FAMAB-Sustainability Summit lernen, wie Veranstaltungsorte barrierefreier werden und mehr Vielfalt in das Programm gelangt. Krauthausen stellt hierzu das von den Sozalhelden initiierte Projekt „Ramp-Up.me“ vor, das Veranstalter von Events motivieren soll, freiwillig auf Inklusion und Barrierefreiheit zu setzen. Zum Thema "Nachhaltige Veranstaltungen – Geschichte und Entwicklung eines Beratungskatalogs für nachhaltige Planung von Veranstaltungen" spricht Holger Leisewitz, Teamleiter Conference & Event Management bei der Beiersdorf AG in Hamburg. „Eine ehrliche Nachhaltigkeit nutzt Kunden, Dienstleistern und tatsächlich auch der Umwelt. Eine solche Ehrlichkeit erwarten die zeitgemäßen Klienten, so ist der Mitteleinsatz mehr als nur guter Wille“, konstatiert Dr. Christoph Brüssel, Vorstand des Senats der Wirtschaft Deutschland und Stiftungsratsvorsitzender der FAMAB Stiftung. In seinem Vortrag „Möglichkeiten einer verantwortungsvollen Kompensation von Emissionen“ erklärt er wie Nachhaltigkeit ganz praktisch zum Wohle von Ökologie und Ökonomie eingesetzt werden kann. Zum Abschluss der FAMAB-Sustainability Summit erörtert eine Talkrunde das Thema Entertainment versus Ecotainment. (wün)



www.famab.de/sustainability-summit-2017