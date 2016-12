Vom 8. bis 10. Mai 2017 steigt in Berlin die nächste re:publica. Das Motto lautet „Love out loud“. Während der ersten Bewerbungsphase für die Redner sind bereits über 175 Einreichungen eingegangen.

Der zweite Call for Participation läuft noch bis 8. Januar 2017. Die dritte und letzte Phase endet am 31. Januar. Viele Einsendungen befassen sich mit Themen in den klassischen re:publica-Sparten, zum Beispiel Politics & Society. Die Veranstalter sehen vor allem noch Möglichkeiten für Ideen und Projekte im Bereich FinTech, Mobility & City, Business & Work, Music oder Arts & Culture. Als neue Tracks gibt es unter anderem sub:marine mit dem Partner Wissenschaftsjahr 2016*17. Dabei geht es uns um spannende Fragen rund um den Lebensraum Meer und die nachhaltige Nutzung unserer Ressourcen. Neu ist auch re:blog, der sich mit Blogs, Vlogs oder Podcasts auseinandersetzt und Fragen danach stellt, wie Inhalte, Neuigkeiten und Analysen zu uns getragen werden. Der science:fiction-Track adressiert alle Bereiche, in denen Wissenschaft und Technologie ins alltäglichen Leben greifen. Die re.publica ist die größte Netz-Konferenz Deutschlands. Seit ihren Anfängen 2007 mit 700 Bloggern hat sie sich zu einer „Gesellschaftskonferenz“ mit über 8.000 Teilnehmern aus allen Sparten bei der Jubiläums-Ausgabe 2016 entwickelt. Rund 46 Prozent der Speaker auf der re:publica 2016 waren weiblich. (fun)

https://re-publica.com