Compliance und Anti-Korruption gewinnen für Tagungsplaner in der Arbeit mit Kunden aus der Wirtschaft, aber auch dem öffentlichen Bereich immer mehr an Bedeutung, um sich selbst und ihre Kunden vor Wettbewerbsnachteilen, Image- und finanziellen Schäden zu bewahren.

Was geht und was geht nicht mehr im Unternehmensalltag? Welche Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben sind bindend? Wie funktioniert Compliance-Risiko-Management? Wie gelingt eine pragmatische Verankerung von Compliance in Ihrem Unternehmen? Antworten und Lösungen aus der Praxis gibt beim „Compliance Day Praxistag“ Seminarleiter Michael Grusa. In seiner Einführung spricht er über die Grundlagen allgemeiner Compliance Grundsätze und die vier Compliance- Prinzipien. Es folgt deren Anwendung auf die Praxis bei Einladungen von Amtsträgern, Geschenken und der Durchführung von Kundenveranstaltungen, beispielsweise Auswahlkriterien für Tagungsorte oder Grenzen für Kostenübernahmen (Bewirtung, Übernachtung, Reisekosten). Kenntnisse zu Compliance und Anti-Korruption werden vertieft und mit den anderen Teilnehmern diskutiert. Am Nachmittag gibt Staatsanwalt Maximilian Weihrauch in seinem Vortrag „Was ist, wenn der Staatsanwalt kommt?“ Tipps anhand praktischer Fälle zur Prävention. Der Seminartag schließt mit der Zusammenfassung, der Behandlung offener Fragen und der Prüfung zum Erhalt des Zertifikats. Hier geht es zum Programm. Die Termine für 2017 sind: 01.02.2017 in Frankfurt im Welcome Hotel Frankfurt Messe, 04.04.2017 in München im München Airport Marriott Hotel, 27.06.2017 in Hamburg im Lindner Park-Hotel Hagenbeck, 07.11.2017 in Berlin im Ameron Hotel Abion Spreebogen Berlin. (wün)



