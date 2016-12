Zum fünften Mal findet am 11. Dezember 2016 „Die Weihnachtsfeier“ für Obdachlose und Bedürftige im Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Initiiert wurde die Veranstaltung im Jahr 2012 vom HCC und dem Verein autodidaktischer Künstler in Deutschland e.V. „Krass Unartig“ und steht unter der Schirmherrschaft der Band "Fury in the Slaughterhouse“.



Für den 11. Dezember 2016 haben sich bislang rund 650 Erwachsene und 350 Kinder angemeldet. Auf der Feier werden die Obdachlosen und Bedürftigen mit einem Weihnachtsmenü aus der Küche des HCC verköstigt, können sich kostenlos frisieren lassen und aus einer Kleiderkammer Textilien sowie eine Geschenktüte mit nach Hause nehmen. Für vierbeinige Begleiter sind Hundebetreuer vor Ort und auf der Bühne bieten Künstler und Bands ein unterhaltsames Programm. „Es gibt viele Menschen, denen es ganz schlecht geht, und denen wollen wir einen schönen Tag bereiten“, erklärt Andrea Schwarz vom Vorstand des Vereins „Krass Unartig“. Obwohl zahlreiche Sponsoren Lebensmittel und Sachspenden für den Verein zur Verfügung stellen, sind Geldspenden für die Aufrechterhaltung der Veranstaltung notwendig. Damit der Verein „Krass Unartig“ seine Weihnachtsfeier 2017 erneut finanzieren kann, nahmen deshalb 22 Hannoveraner Künstler eine Benefiz-CD auf. Neben bundesweit bekannten Bands wie „Fury in the Slaughterhouse“ und „Marquess“ sind auf der 79-minütigen CD lokale Größen wie die „Abstürzenden Brieftauben“ und „Maybepop“ vertreten. Die CD ist für zehn Euro in etlichen Geschäften in Hannover erhältlich sowie im HCC. Die Gewinne gehen zu 100 Prozent an den Verein „Krass Unartig“. (wün)

www.hcc.de