Die Angst unter Ärzten vor Veranstaltungen, hinter denen die Pharmaindustrie steht, „verbreitet sich wie eine Grippewelle“. Dieses Bild wählte Alexander Badle, Oberstaatsanwalt aus Frankfurt am Main, als Keynote-Redner beim 31. Pharma Fortbildungs-Forum (PFF) in Mannheim, das am 6. und 7. Dezember 2016 in Mannheim mit rund 70 Teilnehmern stattfand.

Das im Juni in Kraft getretene Antikorruptionsgesetz, das „Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen“, behandelt nun „Bestechlichkeit im Gesundheitswesen“ als Straftatbestand. „Sie haben eine hohe Kodexkultur entwickelt“, meinte Badle mit Blick auf Veranstaltungen und ihre Organisatoren, die durch Sponsoring von Pharmaunternehmen finanziert oder gefördert werden. „Doch es ist eine unheimliche Verunsicherung in ihrem Markt“, so Badle. Viele Ärzte, die zu Veranstaltungen kommen, die in irgendeiner Form mit der Pharmaindustrie in Verbindung stehen, fragten sich jetzt zum Beispiel, unsinnigerweise, wie Badle klarstellte: „Kriege ich am Ausgang gleich den Brief vom Staatsanwalt?“ Teilnehmer Matthias Spacke, MCI Deutschland, sagte: „Mich hat der Vortrag von Alexander Badle beruhigt, seine Botschaft war: Wenn wir uns im Rahmen des FSA-Kodex bewegen, können wir gar nicht betroffen sein von Straftatbeständen und Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft.“ Als hessischer Oberstaatsanwalt sprach Badle allerdings ausschließlich für seinen Zuständigkeitsbereich im Bundesland. Für die übrigen 15 Bundesländer empfahl Badle allen Ärzten und den auf diese angewiesenen Veranstaltungsplanern, sich mit den „juristischen Realitäten“ vor Ort auseinanderzusetzen. (wew)

