"In einer Welt im Krisenmodus" ist die Organisation für Sicherheit und Frieden in Europa, OSZE, laut Außenmnister Steinmeier unersetzlich. Am 8. und 9. Dezember 2016 fand der OSZE-Ministerrat in Hamburg statt. 50 Außenminister berieten zwei Tage über Sicherheitsfragen in Europa. 2017 wird die Hansestadt am 7. und 8. Juli Schauplatz des G20-Gipfels. Wie das Treffen des OSZE-Außenministerrats wird es auf dem Gelände der Hamburger Messe stattfinden.



Das Großereignis OSZE-Treffen und der Tagungsort im Herzen der Hansestadt hatten im Vorfeld für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier meinte, trotz fehlender konkreter Ergebnisse sei es gut, den Dialog miteinander geführt zu haben: "Solange Politik von Menschen gemacht wird, ist es unverzichtbar zusammenzukommen". Der Gipfel habe gezeigt, dass wieder mehr Vertrauen unter den Staaten aufgebaut werden müsse.

"Wir freuen uns besonders, dass dieser wichtige Gipfel organisatorisch reibungslos verlaufen ist", sagt Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress, zum OSZE-Treffen."„Es war ein Erlebnis und eine große Ehre, ein so herausragendes Ereignis wie den OSZE-Außenministerrat in unseren Hallen beherbergen zu dürfen. Als Hamburg Messe und Congress bedanken wir uns für das Vertrauen und die hervorragende Zusammenarbeit mit allen Beteiligten." "Eine vernetzte Welt gestalten" – unter diesem Motto steht die deutsche G20-Präsidentschaft vom 1. Dezember 2016 bis 30. November 2017. Die G20 versammelt die größten Industrienationen und Schwellenländer. Der jeweilige Vorsitz lädt - neben Treffen von Fachministern - auch zu einem Gipfeltreffen auf höchster Ebene ein, 2017 am 7. und 8. Juli nach Hamburg. (wew)



