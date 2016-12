Von 11. bis 13. Dezember tagten in Bern die CEOs von Top-Tourismusstädten wie New York, Berlin, Paris und London. Sie treffen sich jährlich bei der Versammlung für CEOs von Haupt- und Großstädten, organisiert durch das European Cities Marketing (ECM). Im Fokus der zweitägigen Veranstaltung stand dieses Mal das Thema "Krisenmanagement".



Einmal im Jahr treffen sich die CEOs von Haupt- und Großstädten von A wie Athen bis Z wie Zürich, um sich über aktuelle Tourismusthemen auszutauschen – dies mit besonderem Fokus auf das Städtemarketing. Organisiert wird der Kongress jeweils vom ECM. Bei der diesjährigen Ausgabe trat Bern Tourismus als Gastgeber des so genannten "Meeting of CEOs of Capital & Major Cities" auf. Während der zweitägigen Veranstaltung im Kursaal Bern beschäftigen sich die Delegierten mit Krisenmanagement aus der Stadtmarketingperspektive. Der Kongress wurde umrahmt von einem winterlichen, kulturellen und sportlichen Bern-Programm. "So viel Tourismuskompetenz auf einmal in Bern zu haben, macht mich stolz", sagte Markus Lergier, Direktor von Bern Tourismus. (wew)



www.europeancitiesmarketing.com