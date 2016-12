Die Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren hat die Bewerbungsphase zum nächsten Wettbewerb der Start-up Szene im Bereich Meetings und Events abgeschlossen, Veranstaltungsplaner können sich ab sofort anmelden. Zehn junge und innovative Unternehmen präsentieren sich im Zuge von "Captain MICE Future" in Bad Soden bei Frankfurt, Hamburg, München und Berlin vor eingeladenen Veranstaltungsplanern. Die teilnehmenden Gründer bieten größtenteils digitale Produkte.



Das Veranstaltungskonzept orientiert sich wieder an der bereits erfolgreichen ersten Auflage von Captain MICE Future, die im letzten Jahr fast 300 Planer als Publikum anlockte. Zu jeder Veranstaltung stellen sich die Gründer in einem Zwei-Minuten-Slam einzeln vor. Danach präsentieren sich die Gründer an je einem Tisch vor bis zu acht Zuhörern. JEde Einzelpräsentation dieses so genannten Speed-Geekings dauert genau fünf Minuten, ein Gong ertönt, und die Tische werden gewechselt. Der Ablauf wurde im Vergleich zum letzten Mal zeitlich gestrafft, um das Format noch kompakter zu gestalten.

Auf der Internetseite der Veranstaltung findet man bereits die Vorstellung aller Start-ups des Endausscheids. Es findet sich eine Mischung aus Dienstleistungen und Systemlösungen zur direkten Buchung von Locations, Cateringangeboten, Transferleistungen oder Eventpersonal,teilweise auf Basis der Share Economy. "Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht nur ein stärkeres Angebot von digitalen Innovationen dieses Mal am Start haben, sondern insgesamt die Konkurrenten sehr professionell aufgestellt sind", sagt Bernd Fritzges, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung.



Los geht es am 31.01.2017 in Bad Soden, das Finale findet am 22.02.2017 in Berlin statt. Dazwischen liegen die Termine am 07.02.2017 in Hamburg und am 20.02.2017 in München. Partner seit Entwicklung dieses Formats ist H-Hotels.com, deren Häuser auch im nächsten Jahr immer ab 17 Uhr die Gäste willkommen heißen.



www.captainmicefuture.de