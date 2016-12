Neuer Vorsitzender der FKM – Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen wird Klaus Dittrich (61), Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München.

Er wurde auf der Gesellschafterversammlung der deutschen Zertifizierungsorganisation für Messezahlen am 15. Dezember 2016 in Frankfurt gewählt. Dittrich tritt sein Amt am 1. Januar 2017 für den Zeitraum von drei Jahren an und folgt auf Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäfts-führung der Messe Frankfurt, der seit April 2010 amtiert. Die FKM ist die deutsche Zertifizierungsorganisation für Messekennzahlen. Ihr gehören 52 deutsche Messeveranstalter an, die jährlich bei etwa 200 Messen Aussteller- und Besucherzahlen sowie Besucherstrukturdaten durch die Wirt-schaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young zertifizieren lassen. Außerdem sind die Messe Verona und das Hong Kong Trade Development Council in der FKM als Gastmitglieder vertreten.

www.fkm.de