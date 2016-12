Der Web Summit ist das „Davos for Geeks“. 53.000 Technikbegeisterte pilgern zum Startup-Gipfel nach Lissabon, um die Technologiebranche weiter voran zu bringen und Geschäfte zu machen. Donald Trump stört da nur kurz.



Am Mittwochmorgen herrscht Katerstimmung. Passend dazu regnet es in Lissabon. Die überraschende Wahl Donald Trumps zum US-amerikanischen Präsidenten erwischt auch den Web Summit auf dem falschen Fuß. Trump gilt nicht unbedingt als Förderer eines uneingeschränkten und freien Internets, dementsprechend deutlich positioniert sich die Technologie-Szene gegen den Republikaner. Am Tag vor der Wahl brechen auf Europas wichtigster Digitalkonferenz noch Jubelstürme aus, als etwa Cisco-Chairman John T. Chambers verkündet, erstmals in seinem Leben für die Demokraten gestimmt zu haben, oder Andrew McAfee, MIT-Professor (Massachusetts Institute of Technology) die Hoffnung äußert, dass morgen „kein Populist“ gewinnen möge.

Es kommt anders. Am Mittwoch, dem „Tag danach“, fordert Websummit-Gründer Paddy Cosgrave etwas zerknirscht die Besucher der MEO Arena auf, mit ihren Handys ein Zeichen zu setzen gegen die „dunkle Nacht“. Tausende Lichter erstrahlen und die Stimmung hellt sich auf. Als dann noch auf dem Podium die Schauspielerin und Aktivistin Shailene Woodley („Snowden“) der Menge zuruft „we can not let fear get in the way of progress“, oder Guardian-Journalist Owen Jones seine Überzeugung zum Ausdruck bringt, dass am Ende „the United States of hope, justice and equality will vanquish Donald Trump and everything he stands for“, vertreibt die Sonne die Wolken und die Besucher von Europas Startup-Gipfeltreffen wenden sich dem Thema zu, weswegen sie eigentlich hier sind: dem Internet. Und potentiellen Geschäften.

„Es geht darum, gute Ideen – und es gibt hier eine Menge davon – mit Unterstützern zusammenzubringen“, sagt Cosgrave. Rund 1.400 Investoren würden versuchen, auf dem Gipfel ihr Geld anzulegen. 2015 seien immerhin 900 Millionen Euro in IT-Unternehmen und Startups investiert worden. Damit das auch 2016 gelingt, wird auf dem Gelände der Feira Internacional de Lisboa eine eigene kleine Stadt errichtet. Die Hallen mit ihren unzähligen Ständen, Bühnen und Gelegenheiten zum Austausch werden von einer Schar Technikbegeisterter bevölkert. Mit dem Smartphone in der Hand sind sie auf der Suche. Die einen nach Geld, die anderen nach Ideen.

