Professor Stefan Luppold, Studiengangsleiter an der DHBW Ravensburg, wird Vorsitzender der vom Landesverband Baden-Württemberg des Wirtschaftsrats Deutschland neu eingesetzten Fachkommission Messe-, Event- und Tourismuswirtschaft. Damit unterstreicht der Verband die wachsende Bedeutung dieser Branchen für die wirtschaftliche Entwicklung.



Der Wirtschaftsrat Deutschland vertritt die Interessen der unternehmerischen Wirtschaft gegenüber Politik, Verwaltung sowie Öffentlichkeit und hat bundesweit rund 11.000 Mitglieder. Der Landesverband Baden-Württemberg rückt nun mit der Gründung einer neuen Fachkommission die Themen Messe, Event und Tourismus in den Fokus. Die Leitung dieser Kommission hat Prof. Stefan Luppold übernommen, Studiengangsleiter Messe-, Kongress- und Eventmanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg. Die DHBW Ravensburg bietet seit 1997 den Studiengang BWL-Messe-, Kongress- und Eventmanagement an. Über 150 Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft sind duale Kooperationspartner, darunter Messe- und Kongresszentren, Eventagenturen sowie Dienstleister der Messe, Kongress- und Eventbranche. Als Vorsitzender der Landesfachkommission wird Prof. Luppold durch die Stellvertreter Jörg Rauschenberger (Rauschenberger Catering und Restaurants, Fellbach) und Stephan Hartmann (Neumann & Müller, Esslingen) unterstützt. Die neu gegründete Landesfachkommission wird sich zunächst drei Themenfeldern annehmen: Wahrnehmung der Branche, Rahmenbedingungen sowie Trends und Risiken. Die Kommission hat vor, jeweils mit der Hilfe weiterer Experten, einen fachlichen Austausch anzustoßen. (wün)



www.dhbw-ravensburg.de