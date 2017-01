Mit einer durchschnittlichen Rate von 88 Euro sind die Hotelpreise in Deutschland im vergangenen Jahr stabil geblieben, befindet das Hotelportal HRS in seiner jährlichen Auswertung. Teuerste deutsche Stadt ist dieser zufolge nach wie vor München mit 110 Euro. In Europa verzeichnet Istanbul das stärkste Minus mit 17,6 Prozent.



Große Preisschwankungen sind in Deutschland weitestgehend ausgeblieben. Teuerste untersuchte Großstadt bleibt München mit 110 Euro, gefolgt von Köln und Hamburg mit je 104 Euro im Durchschnitt. Die Hotelpreise in Düsseldorf sind um 6,3 Prozent auf durchschnittlich 101 Euro gestiegen. Schlusslicht der Analyse bildet erneut Dresden mit 80 Euro pro Nacht. Innerhalb Europas schwanken die Preise stärker. Die Unruhen in der türkischen Metropole Istanbul haben sich massiv auf die Hotelpreise ausgewirkt: Mit einem Minus von 17,6 Prozent fallen die Raten auf durchschnittlich 75 Euro – damit ist Istanbul auf einem Preisniveau mit Prag und Warschau. Stark im Plus sind die Hotelpreise im Norden Europas, etwa in Oslo (+44,1 Prozent auf 170 Euro), Stockholm (+10,4 Prozent auf 148 Euro) und Helsinki (+9,2 Prozent auf 131 Euro). In Zürich sind die Hotelpreise um 2,4 Prozent auf 174 Euro gestiegen. Damit kostet die Übernachtung in der größten Stadt der Schweiz erstmals mehr als in London, wo der Durchschnittspreis nach einem Minus von 9 Prozent auf 172 Euro gefallen ist. Nach vereinzelt massiven Preisanstiegen im Jahr 2015 in vielen Welt-Metropolen gaben die Preise im zurückliegenden Jahr wieder etwas nach. Erneut sanken die Hotelpreise in Rio de Janeiro in diesem Jahr – trotz der Olympischen Spiele – um 19,9 Prozent auf nun 121 Euro. Ein starkes Plus hingegen verzeichnet die Metropole Seoul mit 32,5 Prozent. Trotz eines starken Rückgangs von 8,7 Prozent bleibt New York mit 241 Euro die teuerste Stadt der HRS-Auswertung, dicht gefolgt von Washington (219 Euro) und Tokio (191 Euro). (wün)



