Vier neue Unternehmenskunden für 2017 meldet Vagedes & Schmid, Agentur für Live-Kommunikation mit Sitz in Berlin und Hamburg. Es sind Xing und Bosch Siemens Hausgeräte (BSH), Gravis und KPMG.

Zudem wird die Agentur die Europäische Warenbörse 2020 in der Gesamtorganisation stemmen.



Die Neukunden vereinbarten Projekt- oder Rahmenverträge. „Dank der Neugewinne konnten wir unseren Radius im Business-to-Business deutlich erweitern“, erklärt Geschäftsführer Michael Vagedes.

2015 belegte die Agentur mit einem Honorarvolumen von 2,93 Mio. Euro bei einem Gesamtvolumen von 11,2 Mio. Euro im Umsatz-Ranking für Live-Kommunikation von W&V, Horizont (dfv Mediengruppe) und dem Verband Direkte Wirtschaftskommunikation (FAMAB) Platz 17. Für 2016 meldet das Unternehmen mit 45 Mitarbeitern „eine zweistellige prozentuale Honorarumsatzsteigerung“. Für 2017 ihre Rahmenverträge verlängert haben die Bundesministerien für Umwelt und Wirtschaft, so Vagedes & Schmid. (wew)



