Die Unternehmerin Helga Ellul, frühere CEO von Playmobil Malta, hält die Keynote beim Branchenevent MICE Peak vom 16. bis 20. Februar 2017 auf Malta. Unter ihrer Führung wuchs die Niederlassung des Unternehmens auf der Insel von 50 auf über 1.000 Mitarbeiter, das bis heute jährlich Millionen von Playmobil-Figuren auf Malta fertigt.



Aus dem branchenbezogenen Workshop- und Vortrags-Programm, das 30 Anbieter-Präsentationen des MICE Peak ergänzt, sollen die Teilnehmer theoretisches und praktisches Wissen für ihre tägliche Arbeit ziehen. Helga Ellul begann 1968 als Angestellte in der Vertriebs- und Exportabteilung für die Marke Playmobil und stand von 1982 bis September 2012 an der Spitze von Playmobil Malta. Das Unternehmen fertigt heute noch jährlich Millionen von Playmobilfiguren in Malta. Daneben baute Ellul einen "Playmobil FunPark" auf, der im Herbst 2003 eröffnet wurde. In ihrer Keynote widmet sich die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes den Themen Kreativität, Innovation und Motivation.

Während des "MICE Peak Mediterran" präsentieren sich rund 30 internationale Anbieter der MICE-Industrie den Teilnehmern, allesamt Veranstaltungsplaner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darüber hinaus vereint das Event eine Study Tour auf den maltesischen Inseln mit Networking und Weiterbildung für Veranstaltungsplaner. Für die kostenlose Teilnahme am MICE Peak qualifizieren kann sich generell, wer regelmäßig international Veranstaltungen organisiert, umsetzt oder beauftragt. (wew)



Veranstaltungsplaner können sich bis 1. Februar hier registrieren.