„Sicherheit bei Veranstaltungen und Produktionen“ ist das Thema einer Veranstaltung am 2. Februar 2017 bei Neumann & Müller in Taufkirchen bei München. Insbesondere wird die Teilnehmer die Verantwortung von Unternehmern und Führungskräften im Kontext des Arbeitsschutzes interessieren.



Von 10 bis 15 Uhr werden Jörg Bräutigam (VBG) und Ralf Stroetmann (VPLT) und mit den Teilnehmern unter anderem über folgende Themen sprechen: Was ist eigentlich im Unternehmen und bei Veranstaltungen alles zu regeln und beachten? Wie kann das in der Praxis organisiert werden? Was gibt es Neues an Vorschriften und Fachwissen? Diese kostenfreie Veranstaltung richtet sich insbesondere an Unternehmer und Führungskräfte von kleinen und mittleren Unternehmen, die sich mit der Materie weiter beschäftigen wollen. Eine Mitgliedschaft in den Verbänden VPLT und VBG ist für die Teilnahme nicht nötig. Fortgesetzt wird die Reihe am 31. Mai 2017 in Hamburg und am 24. Oktober 2017 in Berlin. (wew)

Eine Anmeldung ist notwendig: http://vplt.org/vplt-vbg-vor-ort