Eine Personalberatungsfirma sucht einen neuen Geschäftsführer für das erst im Oktober neu eröffnete Veranstaltungshaus Bodenseeforum, schreibt der Südkurier Konstanz. Es geht um die Nachfolge von Thomas Karsch, der laut der Tageszeitung, siehe (hier), seiner Arbeit wegen Krankheit nicht mehr nachgehen kann.



Karsch war erst im Mai 2016 vom Gemeinderat zum Geschäftsführer bestellt worden, siehe damalige tw-Meldung "Dr. Thomas Karsch folgt auf Michel Maugé" hier.

Die Tageszeitung in Konstanz berichtet von einer geplanten "einvernehmlichen Trennung" von Thomas Karsch, die im Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen worden sei. Das würde auf die Zahlung einer Abfindung wegen eines Vertrags ohne Probezeit hindeuten. Eine öffentliche Ausschreibung der Stelle finde nicht statt. Vorübergehend führt Friedhelm Schaal, Leiter Wirtschaftsförderung der Stadt Konstanz, den städtischen Eigenbetrieb, bis ein neuer Geschäftsführer zum 1. Juni oder 1. Juli seinen Dienst antritt, so der Südkurier. (wew)