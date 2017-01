Die Düsseldorfer Agentur Hagen Invent trauert um ihren Gründer Werner Hagen, der am 13. Januar 2017 gestorben ist. Werner Hagen stand mehr als 30 Jahre an der Spitze von Hagen Invent, dem Unternehmen, das er 1979 gegründet hatte und in dem er der Eventmarketing-Branche maßgebliche Impulse gab. Nach 35 Jahren als Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter übergab Werner Hagen im März 2014 seine Firmenanteile an die MCI Group und verabschiedete sich in den Ruhestand. Sein Lebenswerk, seine starken menschlichen Werte und sein hoher Qualitätsanspruch werden konsequent weitergeführt. „Mit seiner Persönlichkeit und seinem außerordentlichen Engagement hat Werner Hagen die Agentur aufgebaut und zu internationalem Ansehen geführt. Die Mitarbeiter lagen ihm dabei immer am Herzen,“ resümiert Michaela Schmitz, Mitglied der Geschäftsleitung von Hagen Invent und langjährige Weggefährtin.