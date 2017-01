"Ideen und Formate abseits der steifen Business-Etikette" verspricht das "#praxisfrühstück" von Eventmobi allen Veranstaltungsplanern. Das Networking-Event wird seit drei Jahren von Eventmobi veranstaltet. In dieser Zeit hat es sich zu einer Roadshow ausgeweitet.



Die Veranstaltung, die nacheinander in vier deutschen Städten und erstmals in Wien stattfindet, bietet Kurzvorträge, interaktive Workshops und ein "gesundes Frühstücksbuffet". So soll eine produktive Atmosphäre zum anschließenden Netzwerken entstehen. Voriges Jahr kamen 110 Teilnehmer nach Berlin, erzählt Thorben Grosser von Eventmobi. Deshalb sind die Plätze nun generell auf 60 Teilnehmer begrenzt. Mit dem Discount-Code "PF-EventMobi" entfällt bei der Anmeldung die Teilnahmegebühr von 49 Euro.



www.praxisfruehstueck.de/programm