HRS und Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) laden zum fünften Corporate Travel Forum (CTF) ins Westhafen Event & Convention Center nach Berlin ein. Am 7. März, dem Vortag der ITB, treffen sich in der Hauptstadt von 9:15 bis 17:45 Uhr Entscheider aus der Geschäftsreiseindustrie und Hotellerie, um Trends zu diskutieren.



Unter dem diesjährigen Motto „Source. Book. Pay. Stay in Control.“ werden mehr Stakeholder als zuvor aus der Unternehmenswelt mit eingebunden, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, versprechen die Organisatoren. Als Keynote-Speaker hat das Corporate Travel Forum den früheren Finanzminister Peer Steinbrück gewonnen. Bereits als Ministerpräsident, Finanzminister und Kanzlerkandidat bekannt für klare Analysen, soll er beim CTF Impulse geben mit seinem Vortrag „Europas Zukunft in einer globalisierten Welt“. Neben den Vorträgen und Panel-Diskussionen können CTF-Teilnehmer zwischen verschiedenen Workshops wählen, die tiefer in einzelne Bereiche des Travel Managements führen. Diese behandeln Themen wie Sourcing und Yield Management, optimierte Veranstaltungsbuchung, effiziente Bezahllösungen sowie "Traveller Centricity". (wew)



www.corporate-travel-forum.de