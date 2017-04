Meetago hat sein Buchungssystem nach eigener Aussage "radikal vereinfacht". Die Anwendung macht den Einkauf von Tagungsdienstleistungen mit globaler Reichweite auch für unerfahrene Bucher so leichter beherrschbar, meint der Anbieter. Versprochen wird nun "ein nach Budget- und Formatklassen differenzierbarer Buchungsprozess".



„Wir hatten schon immer das Ziel, ein Buchungsverfahren zu etablieren, das selbst den unerfahrensten Veranstaltungsplaner in die Lage versetzt, Angebotsanfragen effizient abzuwickeln und MICE-Leistungen professionell einzukaufen. Mit meetago7 ist uns das zweifellos gelungen“, findet Udo Lülsdorf, Gründer und Geschäftsführer der Meetago GmbH. Vorkonfigurierte Halbtags-, Tages- und Mehrtagespakete mit den variabel wählbaren Budgetklassen Basic, Smart und Smart Plus sind ein Merkmal.



Sind Budget- und Formatklassen definiert, ermittelt die Software einem der Metasearch-Philosophie entlehnten Verfahren die günstigsten Angebote und stelle die Preise in Echtzeit dar. Als Preisquellen dienen Instant Book, individuell verhandelte Firmenraten. Dadurch garantiere das neue Produkt jederzeit hundertprozentige Preistransparenz. Die Produkteinführung erfolgt laut Meetago in mehreren Phasen: In einem ersten Schritt als „Working prototype“, um Nutzererfahrungen zu sammeln. Danach beginnt der über mehrere Etappen führende Roll Out. Systemweit wird die "meetago7" genannte Anwendung zum dritten Quartal des Jahres zur Verfügung stehen. (wew)



www.meetago.com