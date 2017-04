Ob telefonisch, per Mail oder über Facebook und Twitter, das MCC Halle Münsterland ist auf vielen Kanälen erreichbar – ab sofort auch per "Whats App". Anmeldungen sind ganz einfach über die Internetseite möglich.



Whats App ist der kurze Draht zum Veranstaltungszentrum, über den Fragen und Anregungen ganz einfach verschickt werden können. Außerdem erhalten die Nutzer des Messenger-Dienstes aktuelle Informationen über den Vorverkaufsstart größerer Shows und Konzerte sowie über Sonderaktionen. Das gerade an den Start gegangene Angebot soll demnächst weiter ergänzt werden. So sind unter anderem zusätzliche Whats-App-Kanäle für den Flohmarkt auf der Promenade und den Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus geplant.

www.mcc-halle-muensterland.de/de/besucher/whats-app