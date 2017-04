Der Waiblinger Oberbürgermeister Andreas Hesky geht von einer längeren Schließung des Bürgerzentrums Waiblingen nach dem Großbrand am Dienstag, siehe (hier), aus. Der am frühen Morgen durch mutmaßlich in Brand gesteckte Abfallcontainer verursachte Großbrand zerstörte Teile des Dachstuhls. Die Veranstaltungsräume selbst sind nur durch eingedrungenes Löschwasser und Rauch in Mitleidenschaft gezogen.



Die Sichtung und Aufnahme der Schäden für die Versicherung könnte bis zu vier Wochen dauern, schätzen die Behörden. Bis auf weiteres mussten alle Veranstaltungen abgesagt werden, die Stadt hat eine Hotline für Besucher eingerichtet. Dann stehen Raumluftmessungen an, um abzuschätzen, ob etwa Teile der Ausstattung und Einrichtung wie Bodenbeläge wegen Kontaminationsgefahr für Besucher ausgetauscht werden müssen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und kündigte eine öffentliche Fahndung an, nannte aber noch keine Einzelheiten. (wew)



Zum aktuellen Stand berichtet die Lokalzeitung Waiblinger Kreiszeitung (hier)