Das HSMA Festival im Europa-Park Rust am 21. und 22. Mai vereint unter anderem interaktive Barcamp-Sessions, "Flash Talks" und Workshops im World-Café-Format. Dazu kommen Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing der Hotellerie zusammen.



Ein besonderes Highlight wird laut Veranstalter HSMA der "Co-Working Track" sein. Dabei sollen Teilnehmer in Gruppen bis zu maximal 40 Personen gemeinsam mit einem Referenten Themen mit Hilfe einer Technik namens „We Frame“ erarbeiten.

Die Veranstaltung ersetzt die „Online Marketing Days“ und die „Pricing & Distribution Days“ der Vorjahre. Die parallel stattfindenden Tracks teilen sich thematisch auf in die Bereiche „Online Marketing“ und „Pricing & Distribution“. Daneben gibt es einen dritten, interaktiven Strang, der auf konkrete Fachthemen in der Tiefe eingeht. Ein messeähnlicher Bereich, genannt "Experience Corner", ist ebenfalls geplant.

Mit diesem neuen Format geht der Fachverband direkt auf den Wunsch der Mitglieder nach einem mehrtägigen Event mit Rahmenprogramm und ausreichend Networking ein. Eine Abendveranstaltung für die Teilnehmer mit Begleitung und Kindern rundet das Programm ab. (wew)



