Event Destinations schickt rund 190 Veranstaltungsplaner bei der „Meet NRW Tour & Destination Roadshow“ durch Köln und Bonn. Auf Unwägbarkeiten wie eine Evakuierung aus dem Stadion reagiert man rheinländisch gelassen.

Der Alarm erklingt schrill, die Lautstärke ist ohrenbetäubend. „Bitte verlassen Sie umgehend das Stadion“, ertönt eine mechanische Stimme aus den Boxen. Weil der Bus der Meet Cologne Tour mit seiner Antenne gerade eine Sprinkleranlage in den Katakomben des Rheinenergiestadions abgefahren hat und das Wasser in Fontänen sprüht, muss die Heimspielstätte des 1. FC Köln evakuiert werden. Die rund 70 Teilnehmer der Bustour, die kurz zuvor aus dem Bus gestiegen sind, werden gerade in der Mixed Zone von Claudia Reinnarth (Leiterin Veranstaltungsmanagement der Kölner Sportstätten GmbH) begrüßt, als sie das Stadion schon wieder verlassen müssen. Auf dem Vorplatz sehen sie, wie die Feuerwehr mit neun Löschzügen anrückt. Ein klassischer Icebreaker und ein einprägsames Ereignis für die Tourteilnehmer. Die Organisatoren und die Mitarbeiter des Stadions reagieren mit rheinländischer Gelassenheit: „Et kütt wie et kütt“, sagen die Kölner – Busfahrer Ingo sieht das sicher anders.

Die Veranstalter von Event Destinations verschaffen Veranstaltungsplanern, Eventmanagern und Agenturmitarbeitern an zwei Tagen bei der, so die offizielle Bezeichnung, „Meet NRW Tour & Destination Roadshow“ einen umfassenden Überblick über Locations und Meetingmöglichkeiten in Köln und Bonn. Das Paket: Die Bustour Meet Cologne sowie die Destination Roadshow in Form einer Ausstellung am Abend des 29. März 2017 und eine Tour durch Bonn am darauffolgenden Tag. Insgesamt gingen 190 Anmeldungen für Meet NRW ein.

Auf der Kölner Agenda stehen Locations wie das Rheinschiff MS Loreley, Zoo Event, Up Cologne, das Hotel im Wasserturm, die Design Offices Köln Gereon, wo gerade die Daimler AG tagt und Büros angemietet hat, oder eben das Rheinenergiestadion. Bei der Roadshow in der Kölner Wassermannhalle stellen sich über 30 Event Locations, Hotels und Convention Bureaus vor und in Bonn werfen die Teilnehmer einen Blick in das neue Hauptgebäude des World Conference Center, die MS RheinFantasie, das La Redoute oder den Indoor-Camping-Platz BaseCamp. (fun)

www.event-destinations.com