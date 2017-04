Am frühen Morgen gegen 1.30 Uhr am 28. März ist das Bürgerzentrum Waiblingen in Brand geraten, die Flammen schlugen lichterloh aus dem Dach. Ein 22-jähriger Deutscher wurde am nächsten Tag unter dringendem Vedacht, den Brand im Bürgerzentrum Waiblingen vorsätzlich gelegt zu haben, festgenommen.



In den Veranstaltungsräumen selbst brannte es nicht, jedoch wurden sie durch Rauch und Löschwasser teils in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand brach außerhalb der Halle bei den am Rande des Gebäudes stehenden Abfallcontainern aus und griff dann auf das Dach über. Dort fraß er sich unter einer von der Feuerwehr aufgesägten Kupferabdeckung durch den ganzen Dachstuhl, Hitzestau und schwer erreichbare Stellen verschärften die Lage.

Die Sichtung und Aufnahme der Schäden für die Versicherung könnte bis zu vier Wochen dauern, schätzen die Behörden. Bis auf weiteres mussten alle Veranstaltungen abgesagt werden, die Stadt hat eine Hotline für Besucher eingerichtet. Dann stehen Raumluftmessungen an, um abzuschätzen, ob etwa Teile der Ausstattung und Einrichtung wie Bodenbeläge wegen Kontaminationsgefahr für Besucher ausgetauscht werden müssen.



„Das ist ein richtiger Unglücksfall für die Stadt. Eine wichtige Veranstaltungsfläche wird für die nächste Zeit nicht zur Verfügung stehen“, zitierte die Stuttgarter Zeitung den Waiblinger Oberbürgermeister Andreas Hesky.

Viele Anbieter der deutschen Meeting- und Konferenzbranche waren bei der „Greenmeetings und Events“-Konferenz mit 250 Teilnehmern am 13. und 14. Februar 2016 im Bürgerzentrum Waiblingen zusammengekommen, siehe (hier). (wew)

Die Lokalzeitung "Waiblinger Kreiszeitung" zeigt hier ein Video und Drohnenbilder der Unglücksstelle: www.zvw.de