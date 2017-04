Von 7. bis 10. Oktober 2018 hält die „European Society for Gynaecological Endoscopy“ ihre 27. Jahrestagung im Messe Wien Exhibition & Congress Center ab, zu der rund 1.800 Gynäkologen aus über 70 Ländern erwartet werden. Neben wissenschaftlichen Fachvorträgen stehen auch Live-Operationen und praxisorientierte Trainings auf dem Programm. Darüber hinaus haben Tagungsteilnehmer die Möglichkeit, ein Ausbildungsprogramm in endoskopischer Chirurgie kennenzulernen. Organisiert wird die Tagung vom Professional Congress Organizer Eurokongress, der auch für die Austragung der 16. European Lead Battery Conference ebenfalls im Messe Wien Exhibition & Congress Center zuständig ist. Von 5. bis 7. September 2018 werden rund 100 Aussteller die jüngsten Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung zu Blei-Batterien präsentieren und mit den rund 800 Teilnehmern diskutieren. Bleibatterien sind ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen Lebens: Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt – von der Notstromversorgung bis zur Speicherung von erneuerbarer Energie. (wew)



http://www.messecongress.at