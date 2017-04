Der "verbaende.com-Infotag ,Verband & Tagung'" geht am 28. Juni 2017 in die zweite Runde im Westhafen Event & Convention Center in Berlin. In Praxisvorträgen und Open-Space-Sessions vermitteln Experten, welche Veranstaltungskonzepte und -formate besonders praxistauglich sind oder wie Social Media für die eigene Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden können.



Delegierte sollen einen Blick in die virtuelle Realität der Zukunft werfen und erhalten somit Einblick, wie sie ihre Veranstaltung von morgen planen und umsetzen können. Von der Ideengenerierung über die Wahl der perfekten Location bis hin zum Einsatz der richtigen Veranstaltungstechnik oder rechtlich relevanten Fragen werden alle wichtigen Themen abgedeckt, bersprechen die Veranstalter. Die Teilnehmer treffen auf über 60 Aussteller und 400 Kollegen aus der Verbandswelt. Jeder Aussteller wird sich für ein marktrelevantes Trend-Thema als spezieller Gesprächspartner präsentieren. "Somit fungieren die Aussteller auch als das was sie sind: Experten, die Ratsuchenden helfen können – zu einem speziellen Thema", betont Stefan Kirchner vom Veranstalter. Unter den Ausstellern sind u.a. VisitBerlin, NRW Tourismus und das Stuttgart Convention Bureau. Hinzu kommen die Partner 2017: Der Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Auma), das German Convention Bureau (GCB), die Deutsche Gesellschaft zur Förderung und Entwicklung des Seminar-und Tagungswesens (Degefest), der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren (EVVC) und die tw tagungswirtschaft. (wew/wün)



www.infotag-tagung.de