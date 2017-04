29. und 30. August Suisse Emex 2017 in Zürich fragt: Was wirkt wirklich bei Events?

Die Frage "Was wirklich wirkt" gewinnt für das Marketing an Bedeutung. Das spiegelt sich auch in den Diskussionen während der Schweizer Messe "Suisse Emex", die im Foren- und Speakerprogramm 50 Sessions, Fachvorträge und Short Learning Sessions direkt in den Messehallen am 29. und 30. August 2017 bietet.

Parallel dazu lockt der "Digital Summit" klein- und mittelständische Unternehmen. Der Kongress soll ihnen einen vertieften Einblick geben zu aktuellen Themen rund um Digitalisierung, Leadership und Marketing. Keynotes, Lernwerkstätten, Think Tanks, "Best Practice"-Workshops und Beratungsgespräche stehen auf dem Programm. Namhafte Schweizer Unternehmen und Organisationen sind vor Ort. Auf der Gesamtveranstaltung werden 15.000 Besucher erwartet. Die Suisse Emex 2017 teilt sich in drei Themenwelten auf: Die World of Promotion in Halle 3, die "World of Event & LiveCom" belegt Halle 4 sowie die "World of Marketing" in Halle 6. (wew)



www.suisse-emex.ch