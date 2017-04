Die Love-Parade-Katastrophe von Duisburg 2010 kommt überraschend doch vor Gericht, meldet Spiegel online (hier).



Zuletzt hatte das Landgericht Duisburg keinen hinreichenden Tatverdacht bei den Beschuldigten der Techno-Großveranstaltung gesehen, vor allem wegen eines „nicht verwertbaren Gutachtens“. Deshalb hat es einen Prozess wegen der Katastrophe am Gelände beim alten Güterbahnhof am 24. Juli 2010 abgelehnt; die Staatsanwaltschaft legte jedoch Beschwerde ein. Das tragisch verlaufene Techno-Festival löste eine öffentliche Diskussion über Sicherheit bei Großveranstaltungen aus. Einheitliche gesetzliche Bestimmungen für Open-Air-Veranstaltungen auf Flächen, die wie in Duisburg erst- oder einmalig genutzt werden, fordert seither der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren (EVVC). Sobald eine Veranstaltung ohne feste Tribüne auf der grünen Wiese stattfindet, ist derzeit kein Genehmigungsverfahren unter Einhaltung der für Versammlungsstätten geltenden Vorschriften erforderlich. (wew)