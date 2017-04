Die Imex, Leitmesse der internationalen Veranstaltungsbranche, die vom 16. bis zum 18. Mai 2017 in Frankfurt stattfindet, bietet in diesem Jahr erstmals einen vorgelagerten „EduMonday“ am 15. Mai 2017, dem Vortag der Ausstellungseröffnung in Halle 8 der Messe Frankfurt.



Ein wichtiger Teil des Weiterbildungsangebots auf der Imex sind über 20 Veranstaltungen in deutscher Sprache, deren Themenvielfalt von Neuen Technologien und Nachhaltigkeit über Trends und Forschung bis hin zu Gesundheit und Wohlbefinden reicht. Einen im Vorjahr erfolgreich eingeführten Rahmen dafür bietet der Communication Cube auf dem Deutschlandstand, in dem zweimal täglich halbstündige Sessions stattfinden. Hinzu kommen unter anderem Vorträge im Inspiration Hub der Imex oder „Tech Tour“-Rundgänge durch die Messehalle. Zu den Inhalten des deutschsprachigen Seminarprogramms zählt auch die Vorstellung des Projekts „Future Meeting Space“. GCB-Geschäftsführer Matthias Schultze: „Auch in ihrem 15. Jahr ist die Imex am Puls der aktuellen Entwicklungen in der internationalen Veranstaltungsbranche. Das Weiterbildungsprogramm reflektiert dies und sorgt für Impulse und Inspiration.“

Das vollständige deutschsprachige Seminarprogramm:

www.imex-frankfurt.de/programm/seminare