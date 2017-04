Was mit dem Plastik in unseren Gewässern passiert und wo es letztlich landet, ist eine der Fragen, mit denen sich die 14.000 internationalen Teilnehmer der europäischen Jahrestagung der Geowissenschaftler (EGU) beschäftigen. Die Großveranstaltung findet vom 24. bis 28. April im Austria Center Vienna statt, betreut vom deutschen Verbandsdienstleister Copernicus Meetings, Göttingen. Bei mehr als 17.500 Präsentationen in über 1.000 Sessions wird über klimarelevante und geowissenschaftliche Themen diskutiert wie Vulkanologie oder das Erdinnere und die Zusammenhänge rund um Atmosphäre, Klima, Rohstoffe und Energiegewinnung.

www.egu2017.eu