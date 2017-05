Das Estrel Berlin und der Verband der Elektrotechnik (VDE) veranstalten erstmalig gemeinsam am 7. und 8. Dezember 2017 das "Smart City Symposium". Themen sind Mobilität, Smart Living, Vernetzung, Digitalisierung und Infrastruktur im Ökosystem Stadt.



Die erwarteten 200 Teilnehmer erörtern in interaktiven Vorträgen neue Strategien für die urbane Entwicklung, stellen Best-Practice-Beispiele vor und präsentieren in Workshops ihre Ergebnisse. Die Veranstaltung im Berliner Estrel Congress Center gibt vertiefende Einblicke in aktuelle technologische Entwicklungen der urbanen Infrastruktur mit dem Ziel, Städte effizienter, gesünder, ökologischer und lebenswerter zu gestalten. Durch die Kooperation zwischen dem Estrel Congress Center und dem VDE nutzen wir effizient unsere jeweiligen Stärken und bieten damit den Teilnehmern eine Plattform für professionelle und innovative Vernetzung", erklärt Dr. Christian Groß, Leiter VDE Konferenz Service. "Durch das Know-how und die Einbindung der Netzwerke des VDE gelingt es, aktuelle Lösungen im Dialog durch Experten vorzustellen und zu bewerten", ergänzt Manuel Wrobel, Manager Business Development im Estrel Berlin. (wew)



www.vde.com/de