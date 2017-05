Die Fachtitel tw tagungswirtschaft und tp tagungsplaner.de der dfv Mediengruppe werden strategischer MICE-Partner der Fachmesse Best of Events International (BOE) in Dortmund.



Fester Bestandteil der strategischen Partnerschaft sind Beratungsleistungen der dfv Mediengruppe für den am 10. und 11. Januar 2018 stattfindenden Branchenevent zum Thema MICE. Best of Events profitiert dabei vom Fachwissen der beiden Branchenmedien, das direkt in den BOE-Ausstellungsbereich und in das Fortbildungsprogramm im MICE-Forum der Messe fließt. Zusätzlich werden tw tagungswirtschaft und tp tagungsplaner.de selbst als Aussteller präsent sein. Live und crossmedial berichtet die tw tagungswirtschaft wieder ausführlich von der Fachmesse für Erlebnismarketing. Sönke Reimers, Geschäftsführer der dfv Mediengruppe, erklärt: „Wir beobachten mit großem Interesse, dass der Bereich MICE für die Best of Events immer wichtiger wird. Damit gewinnt die Fachmesse für unsere Leser an Relevanz. Wir engagieren uns hier gerne und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem BOE-Team.“ Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Dortmund GmbH, bestätigt: „MICE ist eines der interessanten Themen auf der BOE. Mit der dfv Mediengruppe haben wir einen starken Partner, um das Thema mit der notwendigen fachlichen Tiefe aufzubereiten und zu kommunizieren.“ (wün)



www.dfv.de

www.boe-messe.de