Wenn es in Organisationen zu Budgetkürzungen im Marketing kommt, werden Events häufig als erstes gestrichen. Warum? Weil Entscheidungsträgern nicht klar ist, welchen Beitrag ihre Veranstaltungen zum Erreichen von Businesszielen leisten.

Das Event ROI Institute bietet deshalb auf der Imex 2017 am Stand der tw tagungswirtschaft G180 zwei Workshops zum Thema ROI (Return on Investment) von Events an: am 16. Mai 2017 von 16:00 bis 16:45 Uhr und am 18. Mai 2017 von 11:00 bis 11:45 Uhr. Der kostenlose Schnupperkurs beginnt mit der Vorstellung der Event-ROI-Methodik sowie der Event-ROI-Pyramide mit ihren sechs Stufen: 1. ROI – Return on Investment, 2. Business Impact/Auswirkungen auf das Geschäft, 3. Behaviour/Verhalten, 4. Learning/Lernziele, 5. Learning Environment/Lernumfeld und 6. Target Audience/Zielgruppe. Im Anschluss gibt eine Mischung aus Fallbeispielen und verschiedenen Übungen einen Einblick in den systematischen Ansatz zur Steigerung der Effektivität von Veranstaltungen. Zwecks Teilnahme reicht eine kurze Email mit Name, Firma und Datumswunsch an ilka.dzeik(at)eventroi.org.

www.eventroi.org